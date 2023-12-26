25 Aralık reyting sonuçları: Kızıl Goncalar reytingleri sildi süpürdü 25 Aralık 2023 Pazartesi günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

25 Aralık Pazartesi reyting sonuçları

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Kızıl Goncalar”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Star TV’de ekrana gelen “Ömer”, 2.sırada “Kızıl Goncalar”, 3.sırada “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” yer aldı.