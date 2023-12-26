25 Aralık reyting sonuçları: Kızıl Goncalar reytingleri sildi süpürdü

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
25 Aralık Pazartesi reyting sonuçları
Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Kızıl Goncalar”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada Star TV’de ekrana gelen “Ömer”, 2.sırada “Kızıl Goncalar”, 3.sırada “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” yer aldı.