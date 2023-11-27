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27 Kasım Baraj Doluluk Oranları: İstanbul'da barajların doluluk oranı ne?

27 Kasım Baraj Doluluk Oranları: İstanbul'da barajların doluluk oranı ne? 27 Kasım itibariyle İstanbul'da bulunan barajlardaki su miktarı merak edilmeye başladı. İşte bugün itibariyle İstanbul'da bulunan barajlardaki su miktarı..

ensonhaber.com İSKİ, İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranlarına ilişkin verileri paylaşmaya devam ediyor. İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları son dönemde herkes tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını günlük olarak paylaşıyor. İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle %25.44 olduğu açıklandı. Peki, İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 27 Kasım 2023 İstanbul baraj doluluk oranları.. Barajların doluluk oranları 27 Kasım 2023 Pazartesi günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde; - Ömerli : % 47,37 - Elmalı : % 46,67 - Istrancalar : % 40,79 - Darlık : % 39,37 - Alibeyköy : % 29,98 - Terkos : % 13,46 - Büyükçekmece : % 9,61 - Sazlıdere : % 9,37 - Kazandere : % 8,8 - Pabuçdere : % 6,64