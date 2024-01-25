28-29 Ocak tarihlerine dikkat! Ne güldürecek, ne öldürecek... O şehre geliyor Meteoroloji kaynakları İstanbul’da yaşanacak hava olayı için vatandaşlara uyarıda bulundu. 28-29 Ocak tarihlerinde resmen İstanbul’u esir alacak. Dışarı çıkmak isteyen vazgeçecek.

ensonhaber.com

İstanbul'da uzun zamandır beklenen kar yağışı, şehirde yaşayan vatandaşları endişelendiriyor.

Hava durumu tahminlerine rağmen bir türlü etkisini göstermeyen kar yağışı, İstanbulluların sabrını zorlamaya başladı.

Herkes, kar yağışının ne zaman başlayacağını ve etkili olacağını merakla bekliyor.

Meteoroloji kaynakları, İstanbul'da yaşanacak olan hava olayıyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

28-29 Ocak tarihlerine dikkat çeken uyarıda İstanbullu vatandaşların tedbirli olması vurgulandı.

Ne güldürecek, ne de öldürecek!

Hava City, hafta sonu İstanbul’u etkisi altına alacak yağışlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Pazar Pazartesi günleri İstanbul'da ne güldürecek ne öldürecek bir kar durumu var. Sahillere karla karışık yağmur, rakımı yüksek ilçelere kar görünüyor. Akşam-gece saatlerinde yüksekler inceden beyazlayabilir. Gündem yapacak bir kar değil. Detaylara tekrar bakacağız!”