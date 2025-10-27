28 Ekim'de bankalar açık mı, kaça kadar? 28 Ekim 2025 EFT-Havale saatleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de resmi tatiller arasında yer alıyor.

Resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor. Bu kapsamda, çeşitli kurumlarda işi olan vatandaşlar arama motoruna yöneldi.

Özellikle banka işi olanlar "28 Ekim Salı bankalar açık mı", 28 Ekim'de EFT-havale yapılır mı" merak ediliyor.

Peki, 28 Ekim'de bankalar açık mı, kaça kadar? İşte mesai saatleri...

28 EKİM 2025 BANKALAR AÇIK MI

Yarım gün olarak değerlendirilen 28 Ekim Pazartesi bankalar yarım gün hizmet verecek. Öğlene kadar açık olacak şubeler öğleden sonra resmi tatile girecek.

FAST işlemi ile mobil bankacılık üzerinden 7/24 para transferi sağlayan müşteriler gönderim sağlayabilecek.

Ancak diğer yöntemler ile transferler için bir sonraki işlem günü yani 30 Ekim 2024 Çarşamba günü beklenecek.