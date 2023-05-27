28 Mayıs 2023 oy verme saatleri |Oy verme saat kaçta başlayacak-bitecek? Yeniden sandık başına gidecek olan vatandaşlar, oy kullanma işleminin başlangıç ve bitiş saatini sorguluyor. Peki, 28 Mayıs Pazar oy verme saat kaçta başlayacak-bitecek? İşte oy saatleri...

14 Mayıs Pazar günü sonuçlanamayan Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 28 Mayıs'a kaldı.

Pazar günü milyonlar yeniden oy kullanacak.

Sandık başına gitmek için yola çıkacak olan vatandaşlar, oy kullanma saatlerini sorguluyor.

En erken ve en geç oy verme saatleri merak ediliyor.

Bu kapsamda "oy verme saat kaçta başlıyor", "en erken oy kaçta verilir" gibi sorular gündeme geldi.

Oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Oy verme kaçta başlayacak ve kaçta bitecek soruları yanıt buldu.

İşte 28 Mayıs Pazar oy kullanma başlangıç ve bitiş saatleri!

Oy verme saatleri 2023

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.