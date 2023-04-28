28 NİSAN 2023 EZAN SAATİ | Bugün Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakti Ramazan'ı uğurlayan ve Şevval ayını karşılayan Müslümanlar, cuma günü camilerin yolunu tutacak. İbadetini yerine getirecek olanlar, öğle ezanı ile cuma namazını eda edecek. Bu kapsamda ezan saatleri araştırılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir cuma namaz vakitleri sorgulanıyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet namaz vakitleri...

İslam alemi, Cuma günleri dini görevlerini yerine getiriyor.

Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyuruyor.

Öğle ezanı için camide cemaatle buluşmaya gidecek olan Müslümanlar, ezan saatini sorguluyor.

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 28 Nisan 2023 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.

Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...

28 Nisan 2023 İstanbul'da cuma namazı

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

28 Nisan 2023 Ankara'da cuma vakti

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.51'de kılınacak.

28 Nisan 2023 İzmir'de öğle cuma saati

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:14'te kılınacak.