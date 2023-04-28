28 NİSAN 2023 EZAN SAATİ | Bugün Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakti

İslam alemi, Cuma günleri dini görevlerini yerine getiriyor.
Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyuruyor.
Öğle ezanı için camide cemaatle buluşmaya gidecek olan Müslümanlar, ezan saatini sorguluyor.
İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 28 Nisan 2023 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.
Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...
28 Nisan 2023 İstanbul'da cuma namazı
İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
28 Nisan 2023 Ankara'da cuma vakti
Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.51'de kılınacak.
28 Nisan 2023 İzmir'de öğle cuma saati
İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:14'te kılınacak.