28 Ocak'ta resmen yürürlüğe giriyor! Erkeğin soyadını alma zorunluluğu kalkıyor mu? 28 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan düzenleme ile artık kadınlar, kocasının soyadını almak zorunda kalmayacak.

ensonhaber.com

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun "Evlenen kadının kocasının soyadını alacağı ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadının önünde önceki soyadını da kullanabileceği, kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra tek başına kullanamayacağını öngören 187. maddesinin birinci cümlesini iptal etmiş ve TBMM tarafından "kadın erkek eşitliğine uygun yeni bir düzenleme" yapılması için 9 ay süre vermişti.

TBMM'nin bu sürede gerekli yasal düzenlemeyi yapması gerekiyordu fakat konuyla ilgili düzenlemelerin, yeni yargı paketi içinde ele alınacağı öğrenildi.

Yüksek Mahkemenin 28 Nisan 2023'te Resmi Gazetede yayımlanan kararının yürürlük tarihi için verilen 9 aylık süre 28 Ocak 2024 Pazartesi günü dolacak.

Türk Medeni Kanunu'nun kadınlara "erkeğin soyadını alma zorunluluğu" getiren 187. maddesinin iptali pazartesi günü resmen yürürlüğe girecek.