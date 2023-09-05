29 Ekim'de emeklilere 5 bin lira yatacak mı? Cumhuriyet ikramiyesi 2023!
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Türk vatandaşları, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 kez ikramiye alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla dağıtılan emekli ikramiyeleri, milyonlara harçlık oluyor.

Şimdi ise gündemde yeni bir ikramiye ödemesi var.

2023 yılı Cumhuriyetin 100'üncü yılı olarak kutlanırken, emeklilere " ikramiyesi" verileceği konuşuluyor.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı konuya ilişkin gelişmelere çevrildi.

Bir defaya mahsus ödenmesi planlanan 5 bin lira Cumhuriyet İkramiyesi ödemesine dair bilgiler araştırılıyor.

Peki, emeklilere Cumhuriyet İkramiyesi ödenecek mi? 29 Ekim'de 5 bin lira mı yatacak? İşte son durum...

29 Ekim'de emeklilere 5 bin lira yatacak mı? Cumhuriyet ikramiyesi 2023!

Ekim'de 5 bin lira hazırlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının emeklilere 5 bin lira ikramiye için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Bakanlık'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak müjdeli haber bekleniyor.

Bu kapsamda, her emekli vatandaş Cumhuriyetin 100.yılı şerefine 5000 TL ikramiye alacak.