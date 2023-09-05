29 Ekim'de emeklilere 5 bin lira yatacak mı? Cumhuriyet ikramiyesi 2023! Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olması nedeniyle 29 Ekim'de ikramiye verileceği haberleri gündeme gelince merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim'de emeklilere 5 bin lira verilecek mi? Cumhuriyet ikramiyesi ödenecek mi? İşte detaylar...

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Emekli Türk vatandaşları, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 kez ikramiye alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla dağıtılan emekli ikramiyeleri, milyonlara harçlık oluyor.

Şimdi ise gündemde yeni bir ikramiye ödemesi var.

2023 yılı Cumhuriyetin 100'üncü yılı olarak kutlanırken, emeklilere "cumhuriyet ikramiyesi" verileceği konuşuluyor.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı konuya ilişkin gelişmelere çevrildi.

Bir defaya mahsus ödenmesi planlanan 5 bin lira Cumhuriyet İkramiyesi ödemesine dair bilgiler araştırılıyor.

Peki, emeklilere Cumhuriyet İkramiyesi ödenecek mi? 29 Ekim'de 5 bin lira mı yatacak? İşte son durum...

Ekim'de 5 bin lira hazırlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının emeklilere 5 bin lira ikramiye için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Bakanlık'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak müjdeli haber bekleniyor.

Bu kapsamda, her emekli vatandaş Cumhuriyetin 100.yılı şerefine 5000 TL ikramiye alacak.