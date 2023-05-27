29 Mayıs'ta öğretmenler idari izinli mi? Milli Eğitim bakanı açıkladı.. 29 Mayıs Pazartesi günü öğretmenlerin idari izinli olup olmadıkları internette sıkça araştırılıyor. İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konu hakkındaki açıklaması..

14 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasının ardından yeni seçim tarihi 28 Mayıs olarak belirlenmişti.

14 Mayıs seçimlerinin ardından 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olduğu açıklanmış ve öğretmenler idari izinli sayılmışlardı.

28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur seçimlerinin ardından okulların 29 Mayıs'ta tatil olacağı açıklandı.

Bu açıklamanın ardından öğretmenlerin 29 Mayıs Pazartesi günü idari izinli olup olmadıkları merak uyandırdı.

Peki, 29 Mayıs'ta öğretmenler idari izinli mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı..

Öğretmenler idari izinli sayılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs’ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak."