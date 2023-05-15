2.TUR PUSULASI NETLEŞTİ! İşte yeni oy pusulası... İkinci tur oy pusulası nasıl olacak sorusunun cevabı belli oldu. İşte 2.turda oy kullanılacak olan pusula...

Türkiye 14 Mayıs 2023’te sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimlerinde 50 milyonu aşkın seçmen oy kullandı. Açılan sandıklarda yapılan sayımların ardından sonuçlar da netleşti.

28’inci Dönem Milletvekili Seçimlerini Cumhur İttifakı açık ara farkla kazanırken Millet İttifakı ikinci oldu.

AA verilerine göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89 oy oranı yakaladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın yarıştığı cumhurbaşkanlığında yüzde 50’den fazla oy alan aday çıkamadığı için ikinci tur kesinleşti.

Seçmenler 28 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanı seçimi için yeniden sandık başına gidecek.

Peki, ikinci tur oy pusulası nasıl olacak? İkinci turda Muharrem İnce olacak mı? Sinan Oğan ikinci turda var mı? İşte ikinci tur pusula örneği…

İkinci tur pusulası 2023

kinci turda sadece Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yer alacak. Sinan Oğan ve Muharrem İnce pusulada yer almayacak.