3 Nisan reyting sonuçları AÇIKLANDI! Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer ve Yasak Elma zirve yarışında... 3 Nisan 2023 Pazartesi günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona eriyor. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

3 Nisan Pazartesi reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise listenin ilk sırasında Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.