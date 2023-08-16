30 Ağustos 2023 ne zaman, hafta içi mi? 30 Ağustos resmi tatil mi? Plan yapmak isteyenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hangi güne denk geldiğini merak ediyor.. Peki 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? İşte ayrıntılar...

Zaferin 101. yıldönümü... 26 Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos'ta ülke genelinde törenler düzenlenmektedir. Her yıl farklı günlere denk gelen 30 Ağustos, vatandaşların merak konusu oldu. Arama motorlarında '30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Ağustos 2023 Zafer Bayramı ne zaman, hangi gün? 30 Ağustos resmi tatil mi? İşte detaylar... 30 Ağustos 2023 ne zaman? Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı, çarşamba gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. Bu sebeple kamu kurumları ve çeşitli iş yerleri kapalı olacak.