31 Ağustos reyting sonuçları açıklandı: Tüm Türkiye Konferans Ligi maçlarını izledi! 31 Ağustos 2023 Perşembe günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

31 Ağustos Perşembe reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Kendi Düşen Ağlamaz, üçüncü sırada Beşiktaş Dynamo Kiev maçı yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Adana Demirspor Genk Karşılaşması, üçüncü sırada Beşiktaş Dynamo Kiev maçı yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Beşiktaş Dynamo Kiev karşılaşması, üçüncü sırada Adana Demirspor Genk karşılaşması yer aldı.