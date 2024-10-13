32. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Hüseyin Topuz

32. Dönem POMEM başvuruları ile ilgili tarih araştırmaları devam ediyor.

Polis olmak isteyen binlerce kişi 32. Dönem POMEM başvurularının başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri tarafından başvuru takviminin açıklanmasını bekleyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hız verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde yapılan POMEM'lere öğrenci alımı için geri sayım sürüyor.

Peki, POMEM 32. Dönem başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...

32 . Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?

32. Dönem POMEM başvuruları ile ilgili Polis Akademisi tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

32. Dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.