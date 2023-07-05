32 farzı bilmeyen bir kişinin nikahı geçersiz olur mu? Diyanet açıkladı.. 32 farzı bilmeyen bir kişinin nikahı geçersiz olur mu sorusu vatandaşlar tarafından yıllardır merak edilmektedir. Cevabı merak uyandıran bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği yanıtı sizler için derledik.

Halk arasında sıklıkla konuşulan '32 farzı bilmeyen bir kişinin nikahı geçersiz olur mu?' sorusu internette yanıt arıyor.

Vatandaşlar bu konu hakkında merak ettikleri bazı sorulara arama motorlarında yanıt aramaya başladı.

Bu konu hakkında en çok merak edilenler arasında "Otuz iki farzı bilmeyen bir kişinin nikâhı geçersiz olur mu?" sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar bu konu hakkındaki meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

32 farzı bilmeyen bir kişinin nikahı geçersiz olur mu?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

İslam’a göre nikâh, evlenme ehliyetine sahip ve evlenmelerinde dinî açıdan bir engel bulunmayan kadın ile erkeğin (veya vekillerinin) şâhitlerin huzurunda, birbirleriyle evlenmeleri konusunda karşılıklı rızalarını ortaya koymalarından ibaret bir akittir. İslam’ın belirlediği rükün ve şartlar gözetilerek akdedilen nikâh geçerlidir (Mevsılî, el-İhtiyâr, III, 39). 32 farz tabiri, imanın ve İslam’ın şartları ile guslün, abdestin, namazın ve teyemmümün farzlarını ifade etmektedir.

Dinin temel emirlerine ait detayların öğretimini kolaylaştırmak için formüle edilmiştir. Her Müslümanın dinini doğru bir şekilde yaşayabilmesi için, kendisine lazım olan bilgileri öğrenmesi gerekir. Bununla birlikte 32 farzı bilmek, nikâhın sahih olması için gerekli olan şartlardan olmadığından bunları bilemeyenlerin de nikâhı geçerlidir.