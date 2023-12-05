4 Aralık reyting sonuçları: Ne Gemiler Yaktım dizisinden beklenmedik sonuç! 4 Aralık 2023 Pazartesi günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

4 Aralık Pazartesi reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Esra Erol'da, ikinci sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, üçüncü sırada Ömer dizisi yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.