4 Eylül reyting sonuçları açıklandı: Safir dizisinden şaşırtan sonuç! 4 Eylül 2023 Pazartesi günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

4 Eylül Pazartesi reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Recep İvedik 7, üçüncü sırada Safir dizisi yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Recep İvedik 7, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Recep İvedik 7, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.