4 maç A Spor'da şifresiz yayınlanacak! İşte A Spor'un yayınlayacağı o maçlar
Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçlarının heyecanı A Spor ekranlarında yaşanıyor.

A Spor'un 11-12 Eylül tarihleri arasında yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının programı belli oldu.

Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının detayları hakkında araştırmalarına hız verdi.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda A Spor'un ekrana getireceği 4 maçın programını sizler için derledik.

İşte A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçların programı...

11 Eylül Çarşamba

13:30 1074 Çankırıspor - Kırıkkale Büyük Anadolu (A Spor)

16:00 Uşakspor - 1922 Konyaspor (A Spor)

12 Eylül Perşembe

13:30 23 Elazığ FK - 12 Bingöl (A Spor)

16:00 Bozüyük Vitraspor - Bursaspor (A Spor)

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Hüseyin Topuz
Editör