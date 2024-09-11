4 maç A Spor'da şifresiz yayınlanacak! İşte A Spor'un yayınlayacağı o maçlar

Hüseyin Topuz
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçlarının heyecanı A Spor ekranlarında yaşanıyor.
A Spor'un 11-12 Eylül tarihleri arasında yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının programı belli oldu.
Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının detayları hakkında araştırmalarına hız verdi.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda A Spor'un ekrana getireceği 4 maçın programını sizler için derledik.
İşte A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçların programı...
11 Eylül Çarşamba
13:30 1074 Çankırıspor - Kırıkkale Büyük Anadolu (A Spor)
16:00 Uşakspor - 1922 Konyaspor (A Spor)
12 Eylül Perşembe
13:30 23 Elazığ FK - 12 Bingöl (A Spor)
16:00 Bozüyük Vitraspor - Bursaspor (A Spor)