4 Ocak reyting sonuçları: Sakla Beni dizisinden şaşırtan sonuç!

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
4 Ocak Perşembe reyting sonuçları
Total'de 1.sırada Star Tv’de yayınlanan “Saklı Beni”, 2. sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Aldatmak”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Saklı Beni”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Aldatmak” yer aldı.