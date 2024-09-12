40 yıllık madeni para ile zengin oldular! Değeri tam 17 milyon TL... Üç kız kardeşe miras kalan madeni para değeriyle dudak uçuklattı. ABD Darphanesi tarafından üretilen o madeni para kız kardeşleri zengin etti.

Haber Merkezi

ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan üç kız kardeş kendilerine miras kalan ve yıllardır banka kasasında saklanan madeni paranın değerini duyunca şaşkına döndüler.

1975 yılında San Francisco’daki ABD Darphanesi tarafından basılan son derece nadir bir para, birkaç yıl önceki değeriyle miras sahiplerini zengin etti.

Yıllarca saklanan bu para parçasının, San Francisco’nun “S” damgasını taşımayan bir dime (10 centlik madeni para) olduğu ve var olan iki tane örnekten biri olmasından dolayı oldukça değerli olduğu ortaya çıktı.

DEĞERİ 500 MİLYON DOLAR

Söz konusu olan paranın ise Ian Russell’ın başkanı olduğu GreatCollections tarafından yapılan bir çevrimiçi açık artırmada 500 bin doları (17 milyon TL) aşabilecek bir değere sahip olduğu aktarıldı.

Paranın diğer bir örneği ise 2019 yılında 456 bin dolara satılmış ve özel bir koleksiyoncuda tekrar satışa sunulmuştu.

Ohiolu kız kardeşler, bu nadir madeni paradan birini, kardeşlerinin ölümünden sonra miras almışlardı. Kardeşler, 1978’de ilk hatalı parayı 18 bin 200 dolara satın aldıklarını ve bu miktarın günümüzde yaklaşık 90 bin dolara eşdeğer olduğunu belirttiler.

İlk alındığı günden bu yana aile söz konusu madeni parayı finansal bir güvence olarak gördüklerini dile getiren kardeşler şimdi, “1975 ‘Siz’ Damgasız Proof Dime” olarak bilinen para parçası, çarşamba günü Florida’nın Tampa şehrindeki bir para sergisinde sergilenecek ve açık artırma Ekim ayının sonunda sona erecek.