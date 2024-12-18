400 kişiden sadece 2'si farklı olan harfi 5 saniyede bulabiliyor! Şimdi sıra sizde...

Hüseyin Topuz

İnsanların dikkatini test etmeye yarayan yeni bir bulmaca ile sizlerleyiz. Görseldeki farklı olan harfi bulmaya dayalı bu testler kişilerin dikkatini ölçmeye yarıyor.

Özellikle son dönemde sıkça karşımıza çıkan bu dikkat testleri kullanıcıların büyük ilgisini çekiyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir resimde kullanıcılardan farklı olan harfi en kısa sürede bulmaları istendi.

Teste katılanların 'F' harfi ile dolu olan resimde farklı olan harfi en kısa sürede bulmaları gerekiyor.

Resimde 'F' harfi dışında bir farklı harf daha bulunuyor. Peki, siz resime bakınca farklı olan harfi kaç saniyede bulabileceksiniz?

Hadi dikkatinizi ölçmeye başlayın!

İşte o görsel...

Resimde çok sayıda 'F' harfi bulunuyor. Ancak hepsinin arasında bir tane farklı harf yer alıyor.

Bu tip dikkat testleri kişilerin zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşamalarını sağlıyor.

Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

İşte resimdeki farklı harfin bulunduğu yer...

Resimde bulunan farklı harf "E" harfidir.