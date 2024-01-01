400 liraya çıktı! Operatör ayrımı yok, "Alo" diyen herkesten kesilecek Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 260 TL olan Özel İletişim Vergisi 140 lira zamlanarak 400 TL'ye ulaştı.

ensonhaber.com

Yeni yılın ilk gününden itibaren zamlar geçerli olmaya başladı.

1999 Gölcük depremi sonrasında uygulamaya konulan Özel İletişim Vergisi de payını aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 2023 yılında 260 TL olarak uygulanan vergiye 140 lira zam geldi.

Hat fark etmeyecek

Operatör fark etmeksizin yeni hat sahibi olacak herkes, faturalı ya da faturasız hat olmasına bakılmaksızın Özel İletişim Vergisi ödeyecek.

400 TL olarak belirlenen rakam, operatörlere iletilmesi halinde 12 ay taksitli şekilde faturalara bölünebilecek.