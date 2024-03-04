41 gün zam yok! Duyan o markete koşuyor, Ramazan eksiklerini tamamlıyor... Tarım Kredi market tam 41 gün boyunca ürün fiyatlarının sabit kalacağını duyurdu. Dev kampanya 5 Mart 2024 itibariyle başlıyor.

ensonhaber.com

Ramazan ayına sayılı günler kala, vatandaşlar eksiklerini tamamlıyor.

Marketlerde çeşitli kampanyalar ve indirimler uygulanıyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ramazan ayına özel müthiş kampanyasını duyurdu.

Tarım Kredi Market enflasyon ile mücadele kapsamında tüm ürünlerde geçerli olacak fiyat sabitleme kampanyası başlattı. Tarımsal girdilerde de indirim uygulayacak.

Zamsız 41 gün

Tüm kooperatif market satış noktalarında 5 Mart-14 Nisan tarihlerinde fiyatları sabitlenecek fiyatlara zam uygulanmayacak.

Tarım Kredi, Türkiye genelindeki 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak için Ramazan Bayramı sonuna kadar kampanya yürütecek.