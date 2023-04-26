45 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi ay? Atama takvimi 2023 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atama bekleyen öğretmen adaylarının gönlüne su serpecek açıklamayı yaptı. 45 bin atama yapılacağı müjdesinin ardından atama takvimi sorgulanıyor. Peki, öğretmen ataması ne zaman? 45 bin atama hangi ay yapılacak? İşte detaylar...

Öğretmen adaylar, atama hayaliyle yanıp tutuşuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapmak isteyen öğretmenler, KPSS ardından atama bekliyor.

Yıl içerisinde atamalar dört gözle beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sevindiren haber geldi.

45 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda atama takvimi de merak konusu oldu.

Öğretmenler, "45 bin atama ne zaman, hangi ay yapılacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte son gelişmeler...

45 bin öğretmen ataması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce sözlü sınav sonuçları açıklanan 45 bin öğretmen atamasının, mayıs ayında yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilecek.

Atama takvimi 2023

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. Buna göre; 45 bin öğretmen ataması 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

45 bin atama kontenjanları 2023

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağını kaydeden Bakan Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." bilgisini paylaşmıştı.