484 şirketi gerisinde bıraktı: Türkiye devi bir kez daha dünya şampiyonu oldu!

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Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG (London Stock Exchange Group) tarafından yapılan çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) değerlendirmesinde Tükiye’nin gıda devi Ülker, 484 şirketi gerisinde bırakarak ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Ocak 2025 itibariyle toplamda 484 şirketin yer aldığı listede en yüksek puanı alarak lider koltuğuna oturan Türk devi, bu başarısıyla aynı zamanda Borsa İstanbul’daki tüm sektörlerden şirketler arasında da birinci konuma yerleşti.

LSEG, şirketlerin çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, atık yönetimi, iş gücü uygulamaları, insan hakları, tedarik zinciri yönetimi gibi başlıklarda 100'ün üzerinde kriteri değerlendiriyor.

Ülker ise söz konusu olan bu kriterlerin tümünde yüksek performans göstererek, çevresel ve sosyal sorumluluk alanındaki güçlü liderliğini bir kez daha kanıtlayarak adını zirveye yazdırmayı başardı.

İKİNCİ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

100'ün üzerinde kriterin değerlendirilmesi sonucunda ikinci kez dünya şampiyonu olan Ülker CEO’su Mete Buyurgan bu başarı hakkında yaptığı açıklamada, "Sürekli gelişen bir yönetişim yapısı oluşturmayı ve risklere karşı dayanıklılığımızı artırmayı hedefliyoruz. ESG kapsamında ikinci kez dünya birincisi olmak, stratejimizin doğruluğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ülker’in sürdürülebilirlik alanındaki bu başarıları, hem yerel hem de global pazarda çevresel ve sosyal sorumluluk projelerinde güçlü bir örnek teşkil ediyor.