5 bin lira Cumhuriyet hediyesi! Dul ve yetim maaşına ikramiye var mı, ne kadar? İşte ikramiye hesabı 2023 Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar, 5 bin lira olarak belirlenen ikramiyeden faydalanacaklar mı merak ediliyor.

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Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu kanunlarına göre, vefat eden kişinin eşine "dul aylığı", çocuğuna ise "yetim aylığı" bağlanır.

Evli olmama, gelir sahibi olmama gibi şartları bulunan bu ödemelerden milyonlarca vatandaşımız faydalanmaktadır.

Dul ve yetim aylığı alanlar, aynı zamanda emeklilere verilen ikramiyelerden de belli oranda hak kazanmaktadır.

9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık." dedi. 12 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren ödeme Kasım ayının ilk yarısında hesaplara geçecek.

İkramiyeden sigortalılar muaf tutuldu.

Dul ve yetim maaşı alanlar da ikramiyeden yararlanacak mı merak ediliyor.

Peki, dul ve yetim maaşı alana ikramiye var mı? Ne kadar ödenecek? İşte ayrıntılar...

Dul ve yetim ikramiyesi

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılacak.