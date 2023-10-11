5 binlik ikramiye çöp olmasın! Eğer e-Devlet'te böyle gözüküyorsa... Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu son açıklamada emekliler etek seferlik 5 bin TL bayram ikramiyesi verileceğini duyurmuştu. Ancak, sigortası devam edenler ikramiyeden faydalanamayacak.

ensonhaber.com Cumhuriyetin yüzüncü yılı, 29 Ekim'de coşku ve gururla kutlanacak. Hükümet, 100. yıl ikramiyesi olarak oluşan ikramiye beklentisine de olumlu dönüş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bir kereye mahsus 5 bin lira verileceğini duyurdu. Kasın ayının ortalarında yapılacak ödemeden, emekli vatandaşlar faydalanacak ancak bir şartla... Sigortalıya ikramiye yok Çalışmaya devam eden yani sigortası hala ödenen emekli vatandaşlara ikramiye verilmeyecek. Sigorta durumunuzu kontrol etmenizde fayda var. E-devlet üzerinden SGK birimine giriş yaparak 4A hizmet dökümünü seçerek bilgilerinizi sorgulatabilirsiniz.