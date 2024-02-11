5 çeyrek biriktiren kuyumcuya koşsun! Gören herkes bayılıyor... Çeyreklerini takı olarak değerlendirmek isteyenlerin yeni favorisi "çeyrek kolye". Özellikle beş çeyreği olanlar, çiçek motifini tercih ediyor.

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Zarafet, lüks ve statü sembolü olarak görülen altın aksesuarlar, geçmişten günümüze kadar süregelmiştir.

Altın bilezik, kolye ve küpe gibi birçok çeşit takı altından imal edilebilir.

Sadece saf altın değil, çeyrek altın da genellikle takı yapımında kullanılır.

Şimdilerde yeni moda çeyrekten birleştirilen kolyeler...

5 çeyrekten kolye

Çeyrek altın sayısı arttıkça estetik bir duruş için daha uzun zincirler tercih edilir.

5 çeyrek ile yapılan çiçek kolye, kadınların favorisi oldu.

Papatyayı andıran model, çeyreklerin fiyatına işçilik ilave edilerek yaptırılabiliyor.