5 Haziran BUSKİ su kesintisi: Bursa'nın o ilçelerine su verilmeyecek! BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 5 Haziran 2023 Pazartesi su kesintisi ve arıza sorgulama…

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu. Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 5 Haziran 2023 Pazartesi günü Bursa’da su kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama… Bursa'da su kesintisi olan ilçeler Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA