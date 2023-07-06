5 Temmuz reyting sonuçları açıklandı: Galatasaray - Hull City maçı rekor kırdı! 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

5 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları

Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Benim Güzel Ailem”, 2. sırada TV8’de ekranlara gelen “Galatasaray - Hull City Hazırlık Maçı”, 3. sırada ise “FOX Ana Haber” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Benim Güzel Ailem”, 2. sırada “Galatasaray - Hull City Hazırlık Maçı”, 3. sırada ise “FOX Ana Haber” yer aldı.