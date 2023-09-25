5’te 5’le zirvede! İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 6. hafta maç sonuçları

Trendyol Süper Lig’de 6. hafta, bugün oynanacak olan Hatayspor – Trabzonspor maçı ile sona eriyor.
Bu hafta oynanan maçlarda Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk olurken, Fenerbahçe Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş ise Kayserispor'u kendi evinde ağırladı.
Diğer yandan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un ertelenen karşılaşmaları sebebiyle 1’er maç eksikleri bulunuyor.
Süper Lig'de üç büyüklerin performansı ve diğer takımların mücadelesi, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.
Güncel puan durumu, takımların performanslarını ve sıralamadaki yerlerini gözler önüne seriyor.
Kimin birinci olduğu, hangi takımların zirveyi zorladığı ve hangi takımların alt sıralarda mücadele ettiği, futbolseverler için büyük bir merak konusu.
Peki, Trendyol Süper Lig 6. hafta puan durumu nasıl? Hangi takım birinci?
2023-2024 Trendyol Süper Lig 6. hafta puan durumu
Trendyol Süper Lig 6. hafta maç sonuçları
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 - 0 İSTANBULSPOR A.Ş.
PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 1 - 1 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 1 EMS YAPI SİVASSPOR
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 1 - 2 GALATASARAY A.Ş.
BITEXEN ANTALYASPOR 2 - 0 YILPORT SAMSUNSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 1 MONDİHOME KAYSERİSPOR
MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 1 TÜMOSAN KONYASPOR
KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 1 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
CORENDON ALANYASPOR 0 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.