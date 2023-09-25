5’te 5’le zirvede! İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 6. hafta maç sonuçları Trendyol Süper Lig’in 6. haftası geride kaldı ve takımlar arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Haftanın karşılaşmalarıyla birlikte, güncel puan durumu da merak konusu oldu.

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Trendyol Süper Lig’de 6. hafta, bugün oynanacak olan Hatayspor – Trabzonspor maçı ile sona eriyor.

Bu hafta oynanan maçlarda Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk olurken, Fenerbahçe Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş ise Kayserispor'u kendi evinde ağırladı.

Diğer yandan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un ertelenen karşılaşmaları sebebiyle 1’er maç eksikleri bulunuyor.

Süper Lig'de üç büyüklerin performansı ve diğer takımların mücadelesi, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

Güncel puan durumu, takımların performanslarını ve sıralamadaki yerlerini gözler önüne seriyor.

Kimin birinci olduğu, hangi takımların zirveyi zorladığı ve hangi takımların alt sıralarda mücadele ettiği, futbolseverler için büyük bir merak konusu.

Peki, Trendyol Süper Lig 6. hafta puan durumu nasıl? Hangi takım birinci?

2023-2024 Trendyol Süper Lig 6. hafta puan durumu

Trendyol Süper Lig 6. hafta maç sonuçları

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 - 0 İSTANBULSPOR A.Ş.

PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 1 - 1 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 1 EMS YAPI SİVASSPOR

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 1 - 2 GALATASARAY A.Ş.

BITEXEN ANTALYASPOR 2 - 0 YILPORT SAMSUNSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 1 MONDİHOME KAYSERİSPOR

MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 1 TÜMOSAN KONYASPOR

KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 1 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

CORENDON ALANYASPOR 0 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.