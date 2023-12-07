6 Aralık reyting sonuçları: Kuruluş Osman rekor kırdı, zirveyi kaptı 6 Aralık 2023 Çarşamba günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

6 Aralık Çarşamba reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.