6. hafta açılış maçı! Gaziantep FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK - İstanbulspor maçının detayları merak uyandırdı. İşte zorlu maçın merak edilenleri..

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Gaziantep FK ile İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler Gaziantep FK - İstanbulspor maçının başlayacağı saati ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Sezona Erdal Güneş yönetiminde başlayan Gaziantep FK bu sezon oynadığı 5 maçıda kaybetti. Gaziantep FK'da teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı ve takımın başına Marius Sumudica getirildi.

Ligde henüz puanı bulunmayan Gaziantep FK taraftarı önünde puan almak için sahaya çıkacak.

Fatih Tekke'nin çalıştırdığı İstanbulspor ise ligde oynadığı 3 maçta 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.

Peki, Gaziantep FK - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Gaziantep FK - İstanbulspor maçı ne zaman?

Gaziantep FK - İstanbulspor maçı 22 Eylül Cuma (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.