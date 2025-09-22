6. HAFTA! Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçta 15 puan toplamayı başardı.
Öte yandan Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ise bu sezon oynadığı 4 maçta 7 puan topladı.
Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bugün 49. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 48 maçta sarı-kırmızılılar 35, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray - Konyaspor maçının ne zaman oynanacağı merak uyandırdı.
Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman?
Galatasaray - Konyaspor maçı 22 Eylül Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.
Rams Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.