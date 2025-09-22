6. HAFTA! Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Konyaspor maçı için geri sayım başladı. İşte zorlu müsabakanın merak edilenleri...