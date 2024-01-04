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6 saniyeniz var: Ağaçların arasındaki çiftçiyi bulun! Kimse fark edemiyor...

6 saniyeniz var: Ağaçların arasındaki çiftçiyi bulun! Kimse fark edemiyor... Bir çiftçi ağaçların arasında saklanıyor. Eğer onu 6 saniye veya daha kısa sürede tespit edebiliyorsanız, o zaman en keskin gözlere sahipsiniz demektir.