6 saniyeniz var: Ağaçların arasındaki çiftçiyi bulun! Kimse fark edemiyor...

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Hem eğlenmeye hem de beyninizi çalıştırmaya hazır mısınız?
Gözlerin ne kadar dikkatli ve farklı açılardan bakabiliyor göreceksin.
Resimde ağaç dalları ve bir binanın arka kısmına benzeyen bir mekan var.
Bir çiftçi bu resim bulmacasının içinde bir yerlerde saklanıyor.
Sadece en keskin gözler onları fark edebilir. Bu resim bulmacasının görevi, gizli adamı 6 saniyede bulmaktır.
İşte o kare...
İnsanların çoğu, ilk bakışta bulmakta zorlanıyor. Ancak görsel yetenekleri biraz zorladığınızda çiftçiyi fark etmeniz mümkün olacaktır.
Resmin ortasına daha geniş açıyla bakarsanız, çiftçinin yüzünü görebileceksiniz.
Açıyı değiştirmek de iyi bir fikir olabilir; tabi aklınıza gelirse.
İşte gizlenen adam...