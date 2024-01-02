7.500'ü unutun! En düşük emekli maaşını duyan bir coşuyor! İlk kez bu rakamlar...

2024 yılında gelirler artmaya devam ediyor.
Asgari ücret zammı ile başlayan furyaya emekliler de dahil olacak.
Son enflasyon verisinin de açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı gözetilerek emekli zammı yapılacak.
Milyonlarca emekli vatandaş, maaşlarının ne kadar olacağını hesaplıyor.
Yüzdelik oranlar gündeme gelirken, en düşük emekli maaşı merak konusu oluyor.
7 bin 500 lira emekli maaşı alanların yeni zammı ile birlikte alacağı ücret, hemen hemen belli oldu.
Geçtiğimiz temmuz zammından da faydalanamayan emekli vatandaşlar için sevindiren rakam konuşuluyor.
Taban maaşa zam
TGRT Haber'den Cem Küçük, dün akşamki programında, emekli maaşına yapılacak zam konusunda ekonomi yönetiminden aldığı 'duyumu' aktardı.
Küçük, şunları söyledi:
"Özellikle en düşük maaş alan emeklilere temmuz ayında zam yapılmadı. 7 bin 500 TL almaya devam ettiler. Gelen haberlere göre yeni en düşük emekli maaşının 11 bin 500 TL ile 12 bin TL arasında olması bekleniyor.