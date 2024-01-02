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7.500'ü unutun! En düşük emekli maaşını duyan bir coşuyor! İlk kez bu rakamlar...

7.500'ü unutun! En düşük emekli maaşını duyan bir coşuyor! İlk kez bu rakamlar... Dört gözle beklenen emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. 7 bin 500 lira tabandan ücret alanların yüzü gülecek. İşte masadaki zam oranları ve yeni maaşlar...