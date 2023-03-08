8 Mart Çarşamba hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Mart ayına soğuk ve sisli bir havayla giriş yaptık. Özellikle İstanbul'da hava yağmurlu ve rüzgarlı. Sabah saatlerine yağmurla giriş yapan İstanbul'da trafik de artmış durumda...
Şubat boyunca sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, mart ayına yağmurlu bir giriş yapmak ise haliyle vatandaşları sevindirdi.
Vatandaşlar, barajların doluluk oranlarına ulaşması için yağmurlu havaları severek karşılıyor. Güneşin özlemi ise asla bitmiyor.
Ancak dışarı çıkmadan önce hava durumuna hakim olmak isteyenler ise son paylaşılan verileri merak ediyor.
Güneşin ışıl ışıl parlamasına rağmen, herhangi bir olumsuzluk yaşamak istemeyenler Meteoroloji'nin sitesine yöneldi.
Özellikle dışarı çıkmaya hazırlananlar bir sürprizle karşılaşmamak için, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte yanıtı...
Bugün hava nasıl olacak?
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu,bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 15°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu kıyıları hariç) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Malatya, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu