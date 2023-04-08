8 Nisan Cumartesi nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Bugün 8 Nisan 2023 Cumartesi gününde ülke genelinde birçok farklı ilde yaşayan vatandaşlar " mi oldu?" sorusunu sık sık araştırılıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mersin gibi pek çok ilde hissedilen depremler vatandaşları endişelendirmişti. Peki bugün nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

8 Nisan'da nerede deprem oldu?

Meydana gelen depremler ve tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 8 Nisan'da belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Gün içinde pek çok sallantı meydana gelirken; Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Bursa bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı.

Son olarak Kandilli verilerine göre Kahramanmaraş 2.6 ile sallandı. Hatay da yine 2.5 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 8 Nisan 2023 deprem verileri:

8 Nisan 2023 AFAD deprem verileri: