8 Ocak reyting sonuçları: Survivor All Star’dan beklenmedik düşüş! Zirveyi kaptırdı 8 Ocak 2023 Pazartesi günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

8 Ocak Pazartesi reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Ömer, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Ömer, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Ömer, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.