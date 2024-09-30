80 bin yılda bir görünüyor! O tarihlere dikkat, çıplak gözle izlenebilecek... 2023 yılında keşfedilen ve 80 yılda bir görüldüğü bilinen o yıldız için geri sayım başladı. Bilim insanları tarafından oldukça nadir gözüken o yıldızın çıplak gözle görülebileceği tarihler de belli oldu.

Haber Merkezi

Bilim insanları tarafından 2023 yılının Ocak ayında olağanüstü bir keşfe imza atılarak 80 yılda bir gözlemlenebilen C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı tespit edilmişti.

Gökyüzü meraklandıran oldukça heyecanlandıran bu yıldız Türkiye semalarında da gözükecek. 80 bin yıllık yörünge periyodunun hesaplanmasının ardından yıldızın hangi tarihlerde görülebileceği de belli oldu.

Ekim ayında o tarihler arasında çıplak gözle görülebilecek kuyruklu yıldız için geri sayım başladı.

80 BİN YILDA BİR GÖZÜKÜYOR...

Geçtiğimiz yıl keşfedilen ve dört sabah boyunca gün doğmadan hemen önce gözlemlenen C/2023 A3 Türkiye semalarına girmek için gün sayıyor.

Yaklaşık olarak 80 bin yıllık yörünge periyodu hesaplanan C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, Cuma gününden itibaren gün doğumundan önce doğu ufkunda dürbün ve teleskoplarla gözlemlense de Güneş'e çok fazla yakın olması nedeniyle birkaç gün sonra tekrar çıplak gözle izlenebilecek.

Ayrıca bazı bilim adamlarının öngörülerine göre 8-13 Ekim tarihinde Güneş'e en yakın konumuna gelecek olan kuyrukluyıldızın Güneş'in sıcaklığı ve Güneş rüzgarları nedeniyle çok fazla ısınıp parçalanma ihtimali de bulunuyor. Şayet kuyruklu yıldız parçalanmaz ise sonrasında Ekim ayı ortasından itibaren günbatımından sonra batı ufkunda tekrar gözlemlenecek.