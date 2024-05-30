Haberler



Bilgi



81 il için kötü senaryo: Afrika'dan eli boş gelmiyor! Bakın yanına ne getiriyor

81 il için kötü senaryo: Afrika'dan eli boş gelmiyor! Bakın yanına ne getiriyor Bugün itibarıyla Afrika üzerinden gelen sıcak havalar etkisini göstermeye başladı. Uzman isimlerden yeni uyarı geldi. Afrika'dan gelen sıcak hava eli boş gelmiyor. Yanında onu da getirecek.