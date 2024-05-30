81 il için kötü senaryo: Afrika'dan eli boş gelmiyor! Bakın yanına ne getiriyor

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Bugün itibarıyla Afrika üzerinden gelen sıcak havalar ülkemizde etkisini göstermeye başladı.
Afrika'dan gelen bu sıcak hava dalgası sadece sıcaklıkları değil, beraberinde bazı istenmeyen misafirleri de getiriyor.
81 il için tehlike çanları çalmaya başladı. Bütün şehirleri etkisi altına alacak.
Hazır olun, istila başlıyor
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden Afrika sıcak hava dalgasıyla birlikte sivrisineklerin de istilaya başlayacağını duyurdu.
Paylaşımında, “Bu hafta sonu Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte, şekerleme yapan sivrisineklerin silkinerek uyanması ve atağa geçmesi bekleniyor.” ifadelerine yer verdi.