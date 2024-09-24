81 il için uyarı geldi: Bu tarihlere dikkat!

Haber Merkezi
Sonbahar aylarına adım atmamıza rağmen beklenen serin havalar bir türlü gelmedi.
Meteoroloji uzmanları, 81 il için yeni bir uyarıda bulunarak, sıcaklıkların yeniden ülkeyi esir alacağını duyurdu.
Özellikle Eskişehir’e dikkat çeken uzmanlar, bu bölgede aşırı sıcakların etkili olabileceğini belirtti.
HAFTA SONUNA DİKKAT
Hafta sonu ülkede yaz havası olacağını belirten meteoroloji kaynağı Hava Forum, sıcaklıkların gelişini şu sözlerle duyurdu:
“Hafta sonu 81 şehirde güneş ve yaz havası yaşanacak. Eskişehir, Sarıcakaya'da 40 derece bekleniyor!”