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81 il için uyarı geldi: Bu tarihlere dikkat!

81 il için uyarı geldi: Bu tarihlere dikkat! Meteoroloji uzmanları Özellikle Eskişehir'e dikkat çekerek uyarıda bulundu. Tüm Türkiye sıcak havalara yeniden maruz kalacak. Bu tarihlerde dışarı çıkmadan önce iki kez düşünün.