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81 ile veda ediyor! Pazartesi gününden itibaren böyle olacak

81 ile veda ediyor! Pazartesi gününden itibaren böyle olacak Meteoroloji uzmanlarından sevindirici bir haber geldi! Tüm Türkiye bu kez veda ediyor! Pazartesiden itibaren böyle olacak.