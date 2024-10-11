81 ile veda ediyor! Pazartesi gününden itibaren böyle olacak

Haber Merkezi
Haftanın başından itibaren etkisini artıran sıcak hava dalgası, vatandaşları bunaltmaya devam ederken, Meteoroloji uzmanlarından rahatlatıcı bir haber geldi.
Uzmanlar, sıcaklıkların bu hafta sonu itibarıyla düşmeye başlayacağını ve sonbahar havasının Türkiye'yi etkisi altına alacağını duyurdu.
Bununla birlikte, pazartesi gününden itibaren tüm Türkiye’de mevsim normallerine uygun bir hava durumu bekleniyor.
SONBAHAR GELİYOR
Sonbaharın gelişini X hesabından duyuran Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Atmosferde 2024 sonbaharı için son çalışmalar yapılıyor. Sıcaklıklar kalıcı şekilde düşüşe hazırlanıyor. Sonbaharcılar sıkın dişinizi az kaldı. Bu hafta sonundan itibaren yapraklar 2-3 hafta boyunca çılgınca ağaçlardan dökülecek...”