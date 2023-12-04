9 saniyede IQ’nu test et! Bu 3 farkı bulmak yüksek IQ göstergesi… Zeka oyunları, bilişsel işlevleri artırmaya ve beyni sağlıklı tutmaya yardımcı olan araçlardır. İşte IQ seviyesi yüksek olanları en fazla 9 saniye oyalayabilen bir test daha…

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Gözlerinizi adeta şaşı yapacak, kafanızı karıştıracak olan bulmacalardan bir tanesini de sizlerle birlikte yapacağız. Aşağıda yer alan ki resim arasında sadece 3 tane fark var. Bu farkları bulabilmek için ise 9 saniyeniz var.

Eğer 9 saniyede bu 3 farkı bulursanız yüksek IQ’lu olduğunuzun ispatı.

Neredeyse aynı gözüken bu iki esim arasında ki 3 fark öyle güzel gizlenmiş ki eğer onları bulduysanız evet sizin de IQ’nuz yüksek.

Bulamanız mı? Hiç üzülmeyin haberimizin devamında bu 3 fark nereye gizlenmiş açıklıyoruz.

Öncellikle bu 3 farktan 2 tanesi göze hemen çarpabilecek iken hakkını verelim 3’üncü fark güzel gizlenmiş.

O halde hemen aşağıdaki görsele bakın bakalım bu farklar neredeymiş…