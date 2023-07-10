9 Temmuz Pazar reyting sonuçları açıklandı: Yaz Şarkısı dizisinden şaşırtan sonuç! 9 Temmuz 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

9 Temmuz Pazar reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Vermem Seni Ellere”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Kanal D’de ekrana gelen yabancı sinema “Buz Devri 4 Kıtalar Ayrılıyor” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada Star TV’de yayınlanan “Aile Arasında”, 3.sırada “Buz Devri 4 Kıtalar Ayrılıyor” yer aldı.

Fox TV’de ilk bölümü yayınlanan “Yaz Şarkısı” dizisi Total’de 6. sırada, AB’de ise 5. sırada yer aldı.