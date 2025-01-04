A Spor futbola doyuracak! 12 maç şifresiz olarak ekrana geliyor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına geçildi. Türkiye Kupası heyecanı A Spor ekranlarında devam ediyor.
A Spor'un 7-9 Ocak tarihleri arasında yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının programı belli oldu.
Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının detayları hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk maçları 7-9 Ocak tarihleri arasında oynanacak.
İşte bu hafta A Spor'da ekrana gelecek maçların programı...
7 Ocak Salı
13:00 Ankaragücü - İskenderunspor
15:30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
19:00 Sivasspor - Beşiktaş
21:00 Antalyaspor - Kocaelispor
8 Ocak Çarşamba
13:00 Kırklarelispor - Bodrum FK
15:30 Eyüpspor - Boluspor
18:00 Trabzonspor - Alanyaspor
20:30 Galatasaray - Başakşehir
9 Ocak Perşembe
13:00 Erzurumspor - Göztepe
15:30 Çorum FK - Konyaspor
18:00 Gaziantep FK - İstanbulspor
20:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe