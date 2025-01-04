A Spor futbola doyuracak! 12 maç şifresiz olarak ekrana geliyor...
Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına geçildi. Türkiye Kupası heyecanı A Spor ekranlarında devam ediyor.

A Spor'un 7-9 Ocak tarihleri arasında yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının programı belli oldu.

Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının detayları hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk maçları 7-9 Ocak tarihleri arasında oynanacak.

İşte bu hafta A Spor'da ekrana gelecek maçların programı...

7 Ocak Salı

13:00 Ankaragücü - İskenderunspor

15:30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

19:00 Sivasspor - Beşiktaş

21:00 Antalyaspor - Kocaelispor

8 Ocak Çarşamba

13:00 Kırklarelispor - Bodrum FK

15:30 Eyüpspor - Boluspor

18:00 Trabzonspor - Alanyaspor

20:30 Galatasaray - Başakşehir

9 Ocak Perşembe

13:00 Erzurumspor - Göztepe

15:30 Çorum FK - Konyaspor

18:00 Gaziantep FK - İstanbulspor

20:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

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Hüseyin Topuz
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