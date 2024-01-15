A Spor'un şifresiz yayınlayacağı 16 maç belli oldu! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda heyacan bu hafta oynanacak maçlar ile başlıyor. Birbirinden keyifli maçlara sahne olması beklenen Türkiye Kupası maçları A Spor ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nın resmi yayıncısı olan A Spor'un 16 Ocak ile 18 Ocak tarihleri arasında yayınlayacağı maçlar belli oldu.
Futbolseverler A Spor'da yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarını merak ediyor.
16 Ocak ile 18 Ocak tarihleri arasında Türkiye Kupası'nda oynanacak 16 maç A Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, A Spor'un şifresiz olarak yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
16 Ocak Salı
13:00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor
15:00 Kasımpaşa - Bandırmaspor
17:00 Hatayspor - Sakaryaspor
19:00 Ankaragücü - Çaykur Rizespor
21:00 Beşiktaş - Eyüpspor
17 Ocak Çarşamba
13:00 Antalyaspor - Pendikspor
13:00 Başakşehir - Boluspor
15:00 Gaziantep FK - Bodrumspor
17:00 Alanyaspor - Samsunspor
19:00 Adana Demirspor - 24 Erzincanspor
21:00 Fenerbahçe - Adanaspor
18 Ocak Perşembe
13.00 Sivasspor - Keçiörengücü
15.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
17.00 Konyaspor - Göztepe
19.00 Trabzonspor - Manisa FK
21.00 Galatasaray - Ümraniyespor