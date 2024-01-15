A Spor'un şifresiz yayınlayacağı 16 maç belli oldu! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar... A Spor'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçlar açıklandı. İşte 16-18 Ocak tarihleri arasında A Spor'da canlı yayınlanacak maçlar..

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Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda heyacan bu hafta oynanacak maçlar ile başlıyor. Birbirinden keyifli maçlara sahne olması beklenen Türkiye Kupası maçları A Spor ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nın resmi yayıncısı olan A Spor'un 16 Ocak ile 18 Ocak tarihleri arasında yayınlayacağı maçlar belli oldu.

Futbolseverler A Spor'da yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarını merak ediyor.

16 Ocak ile 18 Ocak tarihleri arasında Türkiye Kupası'nda oynanacak 16 maç A Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, A Spor'un şifresiz olarak yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

16 Ocak Salı

13:00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor

15:00 Kasımpaşa - Bandırmaspor

17:00 Hatayspor - Sakaryaspor

19:00 Ankaragücü - Çaykur Rizespor

21:00 Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ocak Çarşamba

13:00 Antalyaspor - Pendikspor

13:00 Başakşehir - Boluspor

15:00 Gaziantep FK - Bodrumspor

17:00 Alanyaspor - Samsunspor

19:00 Adana Demirspor - 24 Erzincanspor

21:00 Fenerbahçe - Adanaspor

18 Ocak Perşembe

13.00 Sivasspor - Keçiörengücü

15.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

17.00 Konyaspor - Göztepe

19.00 Trabzonspor - Manisa FK

21.00 Galatasaray - Ümraniyespor