A101 çılgınlığı: İndirimde tavan yaptı! Duyan akın akın mağazaya koşuyor Ceplerin dostu market zinciri A101, indirime doymuyor. 28 Aralık tarihinden itibarden geçerli binlerce ürünü, görülmemiş fiyatlarla satışa sunuyor. Vatandaşlar mağaza önünde kuyruk oluşturacak. İşte 28 Aralık A101 indirim kataloğu…

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Türkiye'nin ekonomik alışveriş seçenekleriyle bilinen perakende devi A101, yeni bir indirim şölenine hazırlanıyor.

28 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğu, çeşitli kategorilerdeki indirimli ürünleriyle tüketicilere cazip fırsatlar sunacak.

Bu hafta A101 mağazalarında teknoloji ürünlerinden beyaz eşyalara, elektrikli ev aletlerinden televizyon çeşitlerine, mutfak gereçlerinden züccaciye ürünlerine, ev tekstilinden giyim ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Tüketiciler, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın alma fırsatını kaçırmamak için A101 mağazalarına akın ediyor.

İşte A101 28 Aralık indirim kataloğu...