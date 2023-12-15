A101’de Aralık ayına özel yüzde 20 indirim! Duyan akın ediyor…

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Türkiye'nin tercih edilen uygun fiyatlı market zincirlerinden biri olan A101, yılbaşı heyecanını şimdiden yaşamak isteyen müşterileri için büyük bir sürprizle karşılıyor.
Aralık ayına özel indirim kataloğunu duyuran A101, 16-22 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak muazzam indirimlerle müşterilerini cezbetmeyi hedefliyor.
Yılbaşı alışverişlerine yönelik indirimli ürünleriyle dikkat çeken A101 marketlerinde, pek çok kategoride yüzde 50’ye varan indirimler sunulacak.
Şarküteri ürünlerinden bakliyata, temizlik malzemelerinden atıştırmalıklara kadar geniş bir ürün yelpazesi, cazip fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor olacak.
Fırsatı kaçırmayın! İşte 16-22 Aralık A101 indirim kataloğu…