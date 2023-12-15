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A101’de Aralık ayına özel yüzde 20 indirim! Duyan akın ediyor…

A101’de Aralık ayına özel yüzde 20 indirim! Duyan akın ediyor… Bu fırsatı kaçıran bin pişman! A101 market zinciri, Aralık ayına özel yüzde 50’ye varan indirimle alıcılarını bekliyor. İndirimi duyan markete akın edecek. İşte 16-22 Aralık A101 indirim kataloğu...