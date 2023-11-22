A101’den yüzde 50 indirim fırsatı: Mağazalar tıklım tıklım… Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101, indirim çılgınlığıyla rakiplerini eleyecek. 24 Kasım tarihine kadar aldın aldın. Yüzde 50 indirim fırsatı A101 mağazalarında alıcıları bekliyor...

ensonhaber.com

Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirlerinden biri olan A101, 18-24 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan "Haftanın Yıldızları" kataloğunu yayınladı.

Bu hafta, müşterilerine yoğurt, peynir ve kahvaltılıklar kategorilerinde çeşitli indirimler sunarak dikkat çekiyor.

A101, Haftanın Yıldızları kampanyasıyla tüketicilere yüzde 50’ye varan indirim fırsatları sunuyor.

Yoğurt, peynir ve kahvaltılık ürünlerinin yanı sıra diğer ürün gruplarında da çeşitli indirimler bulunuyor.

A101 bir kez daha vatandaşın ilgisini çekmeyi başardı. Poşetini alan, market kuyruğuna koşuyor.

İşte A101 18-24 Kasım indirim kataloğu...